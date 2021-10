ELECTIONS CHAMBRE DES METIERS - La réaction de la liste "Fiers d'être artisan"

Collègues Artisans

Les résultats de vote pour les élections de notre Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saône-et-Loire ont été connu il y a 48h.

Nous n’avons pas pu imposer nos valeurs d’un artisanat ouvert, tourner vers tous et force de proposition lors de ce scrutin.

Je souhaite pleine réussite au président en place pour son second mandat.

Je souhaite remercier chaleureusement, les nombreux artisans qui ont cru au changement et ont soutenu notre liste.

A tous, je veux dire MERCI pour vos encouragements, votre soutien et votre intérêt pour nos valeurs.

Cette première expérience fut pour moi extrêmement enrichissante à bien des égards.

Cela m’a permis de rencontrer beaucoup de femmes et d’hommes, passionnés par leur métier et défendant de belles valeurs. Ce fut aussi la découverte d’un monde politique constructif mais révélant aussi parfois ses côtés les plus sombres.

L’équipe d’élus que je porte sera composée de 7 élus en département dont 4 à la Région afin de défendre les couleurs de « Fiers d’Être Artisan ».

Le grand gagnant de cette élection aura été l’abstention (en hausse par rapport aux dernières élections) : en effet seulement 1500 artisans ont fait valoir leur droit de vote sur 13048 électeurs inscrits dans notre département de Saône-et-Loire lors de ce scrutin.

Presque 9 artisans sur 10 n’ont pas voté ! Nous ne pouvons que déplorer ce constat

Il convient d’en comprendre le sens. Pour ma part, je pense que l’inaction du mandat passé et la régionalisation n’ont pas poussé nos collègues artisans à s’intéresser à ce scrutin pourtant très important pour nos entreprises artisanales.

Notre équipe d’élus et moi-même, aurons ensemble, tous à cœur de porter les valeurs de « Fiers d’Être Artisan » au travers de ces mandats.

Nous défendrons une Chambre de Métiers et un artisanat tourné vers tous, force de proposition et dans l’action de terrain.

A ce titre, notre groupe sera amené à vous rendre compte de son action durant le mandat de 5 ans qui s’ouvre.

Le moment du temps long est maintenant engagé et nous prendrons le temps, dans les semaines et les mois qui viennent de venir à votre rencontre pour vous parler du rôle très important que doit et que peut avoir notre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Nous serons particulièrement attentifs sur 2 sujets :

1 / la gestion, maintenant directe, du CIFA Jean Lameloise à Mercurey que nous appelons de nos vœux à devenir encore plus un pôle de formation d’Excellence dans les années à venir et qui aura donc besoin de toute notre attention

2/ L’intégrité de l’ensemble des élus de notre CMA afin que les moyens de notre Chambre des Métiers ne soient tournés que vers les artisans, au-delà de tout intérêt personnel ou politique.



Le travail d’élu va maintenant commencer et vous pouvez compter sur moi ainsi que mes colistiers pour défendre haut et fort les valeurs de « Fiers d’Être Artisan » durant ce mandat.

Bien à vous

Philippe Queneau