Pour reprendre une formulation chère au Président de la République, c'est bien " de la poudre de Perlimpinpin" qui a été distribuée au 20h du JT de TF1 par Jean Castex. N'ayons pas peur des mots ! Certes ce sont quelques 38 millions de Français qui vont bénéficier de ce fameux chèque, à savoir celles et ceux dont le salaire net est inférieur à 2000 euros. Un montant en une seule et unique fois. Un chèque anti-inflation qui concerne toutes les catégories de salariés, du public comme du privé. Apprentis, étudiants boursiers et étudiants fiscalement autonomes sont également concernés par le dispositif.

Un chèque inflation qui vise spécifiquement que les carburants, s'appuyant sur un calcul savant de 14 000 kilomètres réalisés par an en moyenne par les Français, soit un surcoût de 80 euros. Exit l'inflation de 2,2 % concernant les produits de consommation courante, exit l'explosition des tarifs des énergies... le tout c'est que vous puissiez aller bosser en voiture ! Poura rappel, les prix à la pompe ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, atteignant des niveaux historiquement hauts à 1,56 euro le litre pour le gazole en moyenne et 1,62 euro pour l'essence (SP95-E10), soit une recette pour l'Etat de 10 milliards d'euros. Aurait-il fallu en plus annoncer le blocage des prix à la pompe ? L'Etat peut-il se permettre après des mois de largesse budgétaire avec de l'argent qu'il n'a pas de faire l'impasse sur quelques centimes qui engendre des milliards dans les caisses ?

L'annonce de ce jeudi soir, c'est 100 balles et circulez, espérant calmer la grogne sociale qui gronde, et ne pas revivre à l'arrivée de l'hiver, l'épisode des Gilets Jaunes à moins de 6 mois des élections générales.

Laurent Guillaumé