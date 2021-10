Opération «Job'us» aux Aubépins

Ce mardi, le bus de l'emploi s'est arrêté sous le centre commercial des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Après s'être arrêté aux Prés Saint-Jean jeudi dernier, le bus de l'opération «Job'us» faisait étape ce mardi 26 octobre aux Aubépins.



Mis à disposition par le réseau Zoom et installé à côté du centre commercial des Aubépins de 9 heures à 12 heures, ce bus de l'emploi a pour but d'aider les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi à retrouver un travail, des aides à l'embauche, à rédiger une lettre de motivation ou des informations sur l'orientation.



Initiative de Driss Essabar, responsable sûreté et référent sociétal chez Transdev STAC, pour remédier à ces difficultés, cette opération est parrainée par le Grand Chalon au titre de Transdev STAC et la Mission Locale du Chalonnais, Pôle Emploi, Sauvegarde 71 et la Ville de Chalon-sur-Saône.



Étaient présents pour cette étape, Actual, Eureka, le Service Jeunesse de la Ville, la Régie de quartiers de l'Ouest Chalonnais, Formation Accompagnement Conseil & Expertise (FACE), la Maison de quartier des Aubépins et CMA Service.



La thématique du jour était les métiers de l'animation.



Prochaine étape, le quartier du Stade jeudi 4 novembre de 9 heures à 12 heures, avec pour théme la création de l'entreprise.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati