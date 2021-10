COVID19 - Quelle est la situation en Saône et Loire ?

Même si l'ambiance nationale est à la vigilance, les indicateurs sanitaires publiés par le site Covidtracker sont sans ambiguités. La Saône et Loire affiche l'intégralité de ces indicateurs sanitaires au vert. Mardi 26 octobre, quatre personnes se trouvaient en réanimation dans les hôpitaux de Saône et Loire et 32 personnes sont hospitalisées pour COVID. Sur 1736 tests réalisés en Saône et Loire entre le 17 et le 23 octobre, 25 cas quotidiens ont été relevés. La Saône et Loire affiche un taux d'incidence de 33 cas pour 100 000 habitans alors que la moyenne nationale est à 55 à ce stade et que le seuil d'alerte reste fixé à 50.

La vigilance reste de mise avec le maintien des gestes barrières. Face à l'arrivée de l'hiver et des coups de chaud/froid, la prudence est vraiment de mise avec la recommandation de se laver régulièrement les mains et d'éviter embrassades et autres poignées de main.

L.G