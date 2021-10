AVIS DE DECES - Madame Yvette MAGNIEN née VOLAND

CHALON-SUR-SAÔNE, GRANGES



Brigitte Magnien,

Alain Magnien,

sa fille et son fils ;

Daniel, son filleul et Claudette Davanture ;

Christiane et Michel Bazin,

Marie-Claire et Roland Jaillet,

Jacqueline et Yves Fontaine,

Nicole et Michel Huard,

ainsi que ses cousins et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette MAGNIEN

née VOLAND

survenu à l'âge de 92 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 3 novembre 2021, à 14h30, en l'église de Buxy.

Yvette repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy à partir de dimanche 31 octobre 2021.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Maurice

décédé en 2005.

Fleurs naturelles uniquement.