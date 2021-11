Le Tir Sportif de Châtenoy le Royal cartonne au Grand Prix de France Arbalète Field

Ce week-end 6 tireurs du Tir Sportif de Châtenoy le Royal participaient au 1eGrand Prix de France Arbalète à Châteauroux dans l’Indre : Hugo André en Junior; Cécile Le Floch et Amélie Pernin en Dames; Jacques Mangematin etThomas Broquié en Seniors; Didier Carlot en Vétérans.

Une compétition en deux matchs, une le samedi 30 et l’autre le dimanche 31 octobre 2021.

Pour une reprise des compétitions d’hiver, les Châtenoyens ont mis les petits plats dans les grands et une nouvelle fois reviennent avec des médailles : 4 médailles d’Or et 2 d’Argent mais aussi de bonnes places en général pour ce type de compétition de haut niveau.

Résultats :

Samedi

Didier CARLOT médaille d’or

Hugo ANDRE médaille d’argent

Amélie PERNIN médaille d’argent

Cécile LE FLOCH 6ème

Jacques MANGEMATIN 10ème

Thomas BROQUIE 12ème

Dimanche :

Hugo ANDRE médaille d’or

Jacques MANGEMATIN médaille d’or

Didier CARLOT médaille d’or.

Amélie PERNIN 4ème

Cécile LE FLOCH 6ème

Thomas BROQUIE 11ème

Prochaines compétitions : Coupe de Saône et Loire au Creusot les 20 et 21 Novembre

Championnat Départemental les 27 et 28 Novembre à Châtenoy le Royal pour l’arbalète et le pistolet Vitesse et Standard.

JC Reynaud



Photos Tir Sportif de Châtenoy le Royal