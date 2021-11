La 5G est officiellement opérationnelle sur Chalon-sur-Saône par Orange

Les communes de Chalon sur Saône, Crissey, Lux et Châtenoy le Royal sont concernés par le déploiement de la 5G pour les clients du réseau Orange. C'est le premier déploiement en Saône et Loire.

En présence de Ludovic Guilcher, Directeur de la région Grand-Est pour Orange, le lancement officiel de la 5G a eu lieu à la boutique Orange de Chalon Sud. Une opération symbolique qui marque le déploiement de cette nouvelle technologie pour la première fois en Saône et Loire.

"Meilleure qualité et vrai service au profit de l'attractivité territoriale"

Les communes de Chalon sur Saône, Lux, Crissey et Châtenoy le Royal sont concernées par le déploiement de la 5g. Le reste de l'agglomération chalonnaise devra attendre encore un peu pour bénéficier de cette bascule technologique. "C'est un choix sur les secteurs les plus densément peuplés qui a été privilégié" explique Ludovic Guilcher, en présence des élus chalonnais et du maire de Crissey qui a fait le déplacement.

"La 5g sera déployée les fréquences en or à 3,5 Ghz" a salué le directeur régional, soulignant "c'est comme si on ouvrait une autoroute à côté d'une départementale" histoire de formaliser le saut technologique qui s'opère.

En Bourgogne-Franche Comté, Chalon sur Saône rejoint ainsi les secteurs de Dijon et Nevers. C'est dire le coup d'avance sur le front de la téléphonie qui prend le Chalonnais au regard des autres territoires. Le prochain sur la liste devrait d'ailleurs être le Mâconnais.

"Une navigation 5 à 6 fois plus rapide que la 4G"

Orange a donné la parole à Yannick Mahé, directeur de l'Usinerie à Chalon sur Saône, qui a salué cette avancée technologique qui correspond aux nécessités de l'industrie 4.0. "Tout est lié afin que l'industrie marche sur deux jambes. Les innovations des process industriels ne peuvent se faire sans une technologie de pointe en terme de traitement des données. On a besoin de rapidité et de sécurité" a rappelé le directeur chalonnais, considérant que "c'est un vrai signe pour un facteur d'attractivité supplémentaire".

Un déploiement de 9 antennes supplémentaires a été nécessaire pour couvrir en 5g le centre du Chalonnais, "alors qu'il y a de plus en plus de risques de saturation de la 4G" a rappelé Ludovic Guilcher avant d'évoquer la question de l'électronisme, "nous avons 15 % de la population française qui est frappée par cette rupture technologique. Orange va accompagner au maximum à la maîtrise de ces outils".

Laurent Guillaumé