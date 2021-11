Le Saône-et-Loirien Grégory Coffre participera à la plus grande course de chiens de traineaux d’Europe !

« La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc » est un événement sportif rare : c’est la course à étapes la plus exigeante au cœur des massifs alpins. La 18e édition se déroulera du 8 au 19 janvier 2022 en Savoie et Haute Savoie, réunissant les plus grands mushers européens. Parmi eux, le Saône-et-Loirien Grégory Coffre et sa propre meute…

Dans la famille « musher » (pilote d’attelage de chiens de traineau), je veux… toute la famille ! Grégory a 28 ans et on peut dire, comme pour Obélix, qu’il est tombé dedans quand il était petit. De parents mushers, il a grandi entouré de chiens de traineau. Maintenant, il exerce sa passion avec son épouse, Mary Coffre, musher elle aussi. Qu’en sera-t-il pour leurs deux petits garçons, Gabriel et Gwenaël ? Un peu tôt pour le dire, non ?

La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc

Et la famille des mushers s’élargit, le temps de cette compétition : France, Italie, Suisse, Espagne, Norvège… ce sont 66 mushers de toute l’Europe et leurs 600 chiens – de véritables athlètes – qui vivront une aventure exaltante. Pour vous donner une idée de l’exigence de cette compétition, lors de l’édition précédente, les attelages ont parcouru 351 km et gravi 11 400 mètres de dénivelé positif.

Quelles qualités sont requises pour être un bon musher ? « Être sportif, aimer les chiens, la montagne et le froid. Et bien sûr, aimer se surpasser » répond Grégory.

Le Français Rémy Coste est le premier quintuple vainqueur de cette compétition internationale dans la catégorie Open. Quant à Grégory Coffre, l’édition 2022 marquera sa 7e participation. « Cela fait 2 années de suite que je suis 4e au classement général et 1er nordique. »

Et cette année, son dossard sera le n° 23.

La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc est une épreuve très exigeante, on n’y participe pas sans un entrainement spécifique.

Grégory Coffre et sa femme ont leur coach personnel : « L’une des difficultés de la course vient des dénivelés importants dans certains passages alpins. Le rythme cardiaque est mis à rude épreuve. Notre coach nous fait donc beaucoup travailler le cardio. »

La relation musher-chiens

Le lien qui unit Grégory Coffre à ses chiens est fusionnel. C’est le musher qui forme son attelage, choisit les chiens de tête. « On forme les chiens de tête dès la naissance. Il faut des chiens calmes, rapides et surtout obéissants, explique Grégory.

Quand on lui demande ce qui lui plait le plus dans ce sport, la réponse est immédiate : « C’est les chiens au travail, je les sens heureux pendant l’effort parce qu’ils ont été préparés à 200 % ».

Et en effet, la compétition n’engage pas seulement les mushers, mais également les chiens de traineau. Autrement dit : les athlètes sont des deux côtés du traineau.

Dès lors, les chiens sont entrainés comme les véritables sportifs qu’ils sont. «

À Condal, où ils habitent, Grégory et Mary ont leur propre meute : « 8 chiens pure race nordique (husky de Sibérie) et une golden retriever avec laquelle ma femme pratique la zoothérapie. »

Et l’entrainement commence par l’éducation : « Mary et moi sommes allés en Suède chez Rémy Coste et Aurélie Delatre pour parfaire l’éducation de nos chiens. Ils sont précurseurs dans la formation des mushers. L’alimentation sportive du chien, l’hydratation, les compléments alimentaires, les soins, les massages… Tout est pensé pour le bien-être et la santé de nos chiens. En général, l’entrainement des chiens de traineau se fait d’avril à août. Nous, nous les faisons travailler tous les jours de l’année, avec un ostéopathe canin. Mary est éducatrice spécialisée, certifiée zoothérapeute et intervient dans différents établissements, elle s’occupe du massage de nos chiens. »

Grégory Coffre est maçon, une activité physique qu’il marie bien avec sa passion : « Je travaille à ½ heure de chez moi. Je peux donc rentrer à midi et m’occuper de mes chiens. Le soir, l’entrainement se fait entre 22 h et 1 h du matin, une fois tout rangé. »

Des projets ?

Nous avons investi dans l’achat et l’aménagement d’un poids lourd de 12 tonnes, pour assurer un confort et un espace revigorant. On peut y masser les chiens, être au chaud, etc.

« Et d’ici 2 à 5 ans, je souhaite changer de race de chiens. On a des Nordiques pure race, je veux, à terme, éduquer des Scandinavian hound et gagner avec eux. »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]