CONGRES LR - A Chalon sur Saône, le candidat Xavier Bertrand a endossé l'habit présidentiel

Rendez-vous était donné ce lundi "à une heure improbable" par Xavier Bertrand aux militants et sympathisants LR. Gilles Platret a salué dans ses propos d'accueils le candidat qui a fait le choix de revenir au sein du parti et de participer au Congrès alors qu"il "aurait pu tenter l'aventure en solitaire. Ca n'a pas été ton choix et je t'en remercie". "Il y a le passé et la situation de notre pays et notre inquiétude est grande" pour le maire de Chalon sur Saône, évoquant "un état de delitement", "les inquiétudes réelles", saluant "le chemin de l'unité par la voie du congrès".

Pour André Accary, "l'échelon des collectivités doit revenir au coeur des décisions"

Le Président du Conseil départemental de Saône et Loire est revenu sur les enjeux de la campagne présidentielle, appelant de ses voeux à ce que les territoires soient respectés, les bassins de vie et leurs diversités soient pris en compte. Celui qui a appuyé une partie de son précédent mandat à la tête de la Saône et Loire à développer les politiques de santé a évoqué "les perspectives qui ne sont pas bonnes" demandant le retour à des "politiques avec une vision sur le long terme. A ce stade, il est difficile d'avoir une politique budgétaire, d'avoir une vraie stratégie financière quand on ne sait pas comme sera considéré l'échelon départemental l'année prochaine".

"Bienvenue dans la salle des gens qui gagnent"

Sébastien Martin n'a pu masquer sa satisfaction de voir une salle aussi pleine, devant un parterre d'élus municipaux et départementaux. "C'est toujours ici que ça se passe" s'est amusé le Président du Grand Chalon, rappelant son soutien "fidèle" et ses engagements auprès de Xavier Bertrand. Sébastien Martin a exhorté les militants LR à choisir "celui qui a le plus de courage, le plus d'envie et de détermination pour gagner".

"Le 4 décembre ce n'est pas le candidat des Républicains que vous allez choisir mais le futur Président de la République"

C'est un Xavier Bertrand très incarné qui s'est exprimé ce lundi devant quelques 150 à 200 personnes. Celui qui un temps avait essayé de porter sa candidature en dehors des clous est revenu devant les militants afin d'expliquer cette phase de repli après les élections présidentielles de 2017, tout en soulignant "que je n'ai jamais créé de parti politique concurrent des Républicains" ou "jamais répondu aux sollicitations d'autres partis". Une petite explication bien nécessaire pour nombre de militants qui n'avaient pas apprécié ce pas en arrière alors que le parti faisait face à ses vicissitudes internes.

Face aux militants, Xavier Bertrand s'en ai pris aux extrêmes, "à ceux qui exploitent les peurs et les misères. Pour tout ces gens là, si il n'y a pas de problèmes, vous leur retirez leur carburant".

Une candidature face "aux vautours et au fossoyeur"

"Je n'ai jamais trahi en rejoignant les rives de la Macronie"

"Je sais où je suis" a martelé le candidat à l'investiture qui joue le tout pour le tout, sachant que son destin national passe par la case LR et son congrès interne.

"La seule chance de Macron c'est de se retrouver face à une Le Pen ou un Zemmour, face à nous il perdra".

"Il faut qu'on gagne sinon on disparaîtra" reprenant les propos quelque peu apocalyptiques prononcés par Gilles Platret, à l'occasion de la visite de Valérie Pécresse. "Si en 2022 on perd, on sera rayé de la carte et je ne veux pas de ça".

"Entre les vautours des extrêmes et le fossoyeur qu'est Macron, c'est ça le véritable enjeu". Xavier Bertrand a exhorté les militants à bien intégrer les enjeux de la campagne et de l'investiture du candidat qui briguera le mandat présidentiel.

Les trois priorités d'un candidat ... déjà candidat à la présidentielle

Xavier Bertrand a endossé sans difficultés l'habit présidentiel ce lundi sur les bords de Saône, s'appuyant sur les trois priorités à donner au mandat à venir, en commençant par la question de la sécurité des Français. Celui que beaucoup considèrent à droite comme trop mou sur les questions sécuritaires et d'immigration a endossé les thématiques, prenant position de manière forte sur les sujets régaliens.

Evoquant "le retour à l'ordre, étape préalable nécessaire pour tout le reste", "l'appel à une libération de notre pays", "le respect de la République des Territoires", "le respect de la valeur travail" jusqu'à mentionner un changement de constitution.

Sur la question de l'immigration, Xavier Bertrand a affirmé ses convictions, demandant l'instauration d'un référendum constitutionnel "dès octobre 2022 sur la question des quotas migratoires", l'instauration d'une clause Molière ou le fait "d'être titulaire d'un passeport républicain" sans oublier la fin "de la circulaire de 2012 sur l'immigration qui est un vrai appel d'air aux filières". "Fermeté", "bras de fer" avec l'Algérie jusqu'à mentionner "la dénonciation des accords bilatéraux de 1968 avec l'Algérie", "ne pas être le paillasson des Etats-Unis", Xavier Bertrand a clarifié les lignes politiques qu'il entend mener en cas d'élection à l'Elysée.

A Chalon sur Saône, de nombreux thèmes ont été passés en revue, dont notamment celui portant sur le travail "et la juste rémunération de celles et ceux qui travaillent" par le candidat Bertrand, qui était bien plus qu'un candidat parlant aux seuls militants LR.

Laurent Guillaumé