Congrès de l'AMF - Alain Joyandet et Olivier Rietmann règlent leurs comptes avec le maire de Vesoul, Alain Chrétien

Alain Joyandet et Olivier Rietmann saluent la brillante élection de David Lisnard à la tête de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF). Avec un score de 62,3 %, ils constatent avec satisfaction que les maires et les présidents de communauté ont résisté à la tentative du pouvoir exécutif de placer cette institution sous sa tutelle. C’est d’ailleurs pour contrer cette manœuvre que les deux sénateurs de la Haute-Saône se sont pleinement engagés pour soutenir la candidature du maire de Cannes et celle de son bras droit, André Laignel, maire d’Issoudun, pour que l’AMF « reste une institution totalement libre et indépendante de tout pouvoir ».

La victoire de David Lisnard et de toute son équipe est celle de tous les Républicains, qu’ils soient de droite ou de gauche. Désormais, l’impartialité de l’AMF est préservée ; son avenir assuré. D’aucuns avaient pour dessein d’en faire une instance politique au service d’un parti ou du pouvoir en place. Fort heureusement, il n’en sera rien. Elle continuera d’être ce qu’elle a toujours été : une association qui défend avec crédibilité et courage tous les maires ou les présidents d’intercommunalité. Au-delà, David Lisnard, avec sa personnalité, son énergie, sa fraîcheur, apportera à l’AMF, ainsi qu’à tous les élus qu’elle représente, une image pleine de modernité, indispensable pour qu’elle puisse faire entendre avec efficacité la voix de toutes les communes et de toutes les communautés de France.

Cependant, la campagne qui a précédé l’élection de David Lisnard à la tête de l’AMF « n’a pas été digne et à la hauteur de cette institution » constatent avec regret Alain Joyandet et Olivier Rietmann. « Les coups bas, les attaques totalement infondées jusqu’au matin du vote, ont constitués autant de manœuvres politiciennes et partisanes qui n’avaient pas leur place dans cette élection » jugent-il. En Haute-Saône, la virulente charge du maire de Vesoul contre le maire de Cannes dans un quotidien régional la semaine dernière, qualifiant ce dernier de « militant sectaire », « politisé à outrance », avant d’assener qu’il n’avait « aucune légitimité » pour n’avoir « rien fait » à l’AMF ces dix dernières années, en fut la triste illustration. Ces propos injustifiés et outranciers ont d’ailleurs fait l’objet d’une solide réponse du principal intéressé dans le même journal, que le président de l’agglomération vésulienne s’est d’ailleurs bien gardé de contester ensuite.

Finalement, l’élection sans appel de David Lisnard hier après-midi montre bien que les maires et les présidents d’intercommunalité ont vu clair. Ils ne se sont pas trompés et ont bien identifié ceux qui étaient réellement partisans, politisés ou encore sectaires. Dès lors, s’il reste une once de dignité à Alain Chrétien, il doit en tirer toutes les conséquences au niveau local et démissionner de la présidence de l’AMF70. Il serait incompréhensible, voire indécent, qu’avec les propos qu’il a tenus, il reste à la tête de l’association départementale des maires de France et des présidents d’intercommunalité. En tout état de cause, après ces derniers évènements, il n’est incontestablement plus digne d’en être le président et il ne pourra que desservir cette instance s’il persiste à vouloir en demeurer le représentant officiel. Il avait le droit d’être candidat sur une liste pour la gouvernance de l’AMF. Il avait plus encore le devoir de faire une campagne respectueuse et exemplaire en tant que maire ainsi que représentant des maires de la Haute-Saône. Chacun a pu constater qu’il n’en avait pas été le cas, bien au contraire, puisqu'il a maladroitement instrumentalisé l'AMF70 à des fins personnelles. Au fond, Alain Joyandet et Olivier Rietmann auraient préféré que le maire de Vesoul déploie la même énergie pour faire vivre avec efficience cette association départementale qui ne fait plus grand-chose, à la différence de celles dévouées aux maires ruraux ou aux communes forestières comme de nombreux élus l'ont constaté depuis plusieurs années.