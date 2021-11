Installation du conseil municipal des jeunes de Saint Rémy, 10 nouveaux jeunes ont rejoint le CMJ.

Le conseil municipal des jeunes comprend 24 membres élus, 13 filles et 11 garçons, tous scolarisés sur la commune. C’est une condition majeure pour siéger au CMJ que d’être san rémois et d’appartenir à une des trois écoles ou au collège de St Rémy. Les jeunes avaient pris place dans la salle du conseil devant Madame le maire et les élus municipaux présents. Pour cette installation du conseil municipal des jeunes, de nombreux parents étaient présents dans la salle du conseil.

Florence Plissonnier leur a expliqué le rôle qu’ils auront à jouer dans la vie communale, dans l’engagement citoyen et elle leur a donné quelques informations sur l’accompagnement par les élus adultes, les agents municipaux qui seront à leur côté lorsque cela sera nécessaire. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans et ont un rôle important dans le cadre de leur mandat, celui d’agir dans le respect de la démocratie, d’œuvrer dans l’intérêt de tous en portant des projets ou des propositions innovantes.

Au sein de la mairie, ils sont sous la coupe de l’équipe d’animation du CMJ Déborah Boucassot et Agnès Marmillon, leurs référentes ; régulièrement ils se réuniront en groupes de travail sur les projets qu’ils auront définis et ils assisteront aux réunions plénières fixées avec le conseil municipal, la première sera le 10 février 2022. Un autre point important de leur mandat sera d’être présent aux commémorations et aux cérémonies municipales.

Pour bien s’immerger dans cette nouvelle fonction, il était indispensable de les faire passer un moment ensemble pour qu’ils puissent apprendre à mieux se connaitre et commencer à élaborer des chemins directeurs et porteurs de projets. Ils vont donc participer à un séminaire d’intégration les 27 et 28 novembre à la ̏Grange Rouge˝ près de Louhans. Ce séminaire sera aussi ponctué de moments de détente.

C.Cléaux