La première recyclerie ferroviaire de France est implantée à Beaune

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferroviaire en France, déploie depuis 2018 une stratégie d’économie circulaire pour atteindre l’objectif ambitieux de réemployer, réutiliser ou valoriser 100% des produits et matériaux issus de l’exploitation du réseau d’ici 2025, contre 44% en 2020. Il souhaite également réduire de 25 % les émissions de CO2 indirectes, dues à la fabrication ou au transport des matériaux utilisés.

« De l’environnement aux territoires en passant par l’humain, l’économie circulaire est un axe fort de notre stratégie de développement durable. Elle fait d’ailleurs partie de nos 40 projets prioritaires. La valorisation des déchets (recyclage, réemploi ou réutilisation) relève avant tout du « bon sens », rappelle Anne-Blandine Dassencourt, Directrice du Développement durable de SNCF Réseau.

Mise en service le 23 septembre 2020, la première recyclerie ferroviaire de France, implantée à Beaune, contribue chaque jour à cet enjeu de tendre vers le zéro déchet.

Le 22 novembre 2021, dans le cadre de la semaine Européenne de Réduction des Déchets, SNCF Réseau a organisé une visite de cette recyclerie en présence de Michel Neugnot, Premier Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, de Jean-Luc Becquet, Adjoint de la ville de Beaune et de Jérôme Grand, Directeur Territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté.

UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le réseau ferré national ne constitue pas qu’un simple réseau de transport mais c’est aussi une source d’extraction de matières en quantité et en qualité constante. Sur une période de 40 ans, cela représente :

- 110 millions de tonnes de ballast ;

- 4 millions de tonnes de traverses en béton ;

- 1,6 million de tonnes de traverses en bois ;

- 5,5 millions de tonnes de rails.

SNCF Réseau a développé une politique d’économie circulaire globale qui consiste à réparer, réutiliser, recycler, revaloriser, et repenser les matériaux du futur.

Dans ce cadre, SNCF Réseau souhaite promouvoir et mettre en place à grande échelle la valorisation et le réemploi des produits de dépose du réseau ferré national et développer des partenariats avec le BTP.

Le réemploi et la valorisation de granulats, métaux et produits divers palettisés permettent de réaliser des économies de ressources importantes.

2,2 M€ DE PRODUITS RECYCLÉS EN UN AN

La recyclerie de Beaune permet de collecter, contrôler, reconditionner des produits ou petits matériels issus des chantiers ou entreposés depuis des années sur les emprises ferroviaires : attaches, butées nabla® (pièces en plastique garantissant l’écartement et l’isolation entre le rail et la traverse béton), matériels de signalisation, caténaire et de télécommunication...

Depuis sa création en septembre 2020, elle a permis de remettre dans les stocks nationaux plus de 2000 palettes de produits pour une valeur de 2,2 M€ sur une année, évitant ainsi des achats de produits neufs.

Tous les produits déclassés, non repris ou non identifiés sont vérifiés conformes dans la recyclerie et réutilisées sur les lignes de desserte fine du territoire ou sur les lignes dédiées au fret pour des activités industrielles.

Les principales activités de la recyclerie de Beaune sont :

- La valorisation des produits déclassés pour éviter la production de déchets et positionner les produits sur des usages adaptés à leur classe technique ou de tester des solutions de réparation répondant aux normes des produits neufs ;

- La récupération des produits de chantiers ou de surplus de commandes qui sont acheminés en sacs, en vrac ou encore palettisés ;

- Le tri et le reconditionnement de produits, enregistrés dans une base de données, qui sont effectués principalement par du personnel en insertion ;

- Le contrôle qui permet une vérification technique et d’identifier la référence du produit. Le réemploi se fait en fonction de l’état des produits. Les produits ne garantissant pas une sécurité pour l’exploitation ferroviaire sont décomposés en matière et valorisés.

Un Lab Economie Circulaire a été créé afin d’obtenir des informations sur les caractéristiques techniques des matériaux ferroviaires, leurs usages, le démontage sur les chantiers et leurs valorisations pour une seconde vie. Le référentiel technique de nos produits est ainsi sans cesse actualisé pour une meilleure performance globale.

La recyclerie de Beaune est également une opportunité de repenser nos pratiques et d’innover, de repenser nos liens avec nos parties prenantes et notre éco système fournisseurs/ prestataires.

7 EMPLOIS MOBILISÉS SUR BEAUNE

Le site de Beaune permet l’emploi de 7 personnes :

- 5 manutentionnaires et caristes, dont 2 actuellement en insertion professionnelle, qui ont été recrutés par l’agence d’intérim d’insertion EUREKA en partenariat avec SNCF Réseau Emploi également d’étudiant en période estivale

- 1 gestionnaire de site, coordonnateur de la production

- 1 assistant administratif

1 exploitant et des experts de SNCF Réseau apportent leur appui technique sur la gestion de la recyclerie.

