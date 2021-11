Deux jeunes ambassadrices UNICEF de Bourgogne élues représentante de la région au Conseil Unicef des Jeunes National à Paris

L’UNICEF, association à but non lucratif régie par la loi de 1901 est une association qui travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés, et protéger les droits de tous les enfants, où qu’ils soient. Avant, pendant et après les urgences humanitaires, l’UNICEF est sur le terrain pour apporter une aide vitale et de l’espoir aux enfants et aux familles.

Pour permettre un soutien et une meilleure prise de conscience sur l’état dans le monde, l’association permet aux jeunes de s’engager afin qu’ils puissent faire entendre la voix des enfants dans le monde. En effet, UNICEF permet aux jeunes bénévoles de s’engager en tant que « jeunes ambassadeurs » à partir de 10 ans jusqu'à 26 ans. Ces jeunes sont formées par le biais de diverses formations, afin qu’ils puissent réaliser des projets et participer à des actions concrètes.

Depuis le mois de mai, le Conseil Unicef Jeunes territorial, composé de 9 jeunes, est en activité sur le territoire afin de mieux représenter les jeunes engagés en Bourgogne. Parmi eux, Lamiss Akoudad (Actuellement étudiante à l’IUT d’Auxerre en Techniques de Commercialisation) et Chloé Lapalus (originaire du Creusot en étude dans le sanitaire et le social à Chalon-sur-Saône), sa suppléante, vont représenter le territoire au niveau national aux côtés de 24 autres adolescents élus pour former le deuxième Conseil UNICEF des jeunes National.