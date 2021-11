Découvrez toutes les animations de fin d’année, illuminations du 8 décembre, les rêves de Noël, concours des balcons illuminés…

Lundi 22 novembre, à 11 h 30, au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône avait lieu la conférence de presse sur les animations de fin d'année en présence du maire de Chalon, Gilles Platret assisté de John Guigue, 5e Adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Évelyne Lefebvre, 10e Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e Adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Françoise Chainard, Adjointe en charge de l’espace public, et Véronique Avon, Déléguée Municipale, chargée de l’animation commerciale.

Une conférence de presse qui était organisée également en direction des différentes associations de commerçants représenté pour les ‘3 C’ par Stéphane Duplessis (président), ‘Cœur de Ville’ par Gwénael Delabye gérant du magasin de décoration ‘Oxygène’ et Christophe Reynaud, Président de l’association des commerçants de la rue du Poulet et de la rue du Blé.



Extraits du discours prononcé par Gilles Platret : « Si nous avons un énorme sucre d’orge, c’est que nous sommes cette année sur le thème de la gourmandise. Nous allons essayer ensemble d’apporter un petit peu de sucre dans ce monde bien amer ! Je crois en effet que la condition dans laquelle nous évoluons depuis des mois nous impose, et c’est d’ailleurs le parti que l’on a pris nous ‘Ville de Chalon’ et cela depuis un petit moment, d’insister beaucoup sur les occasions de faire se réjouir un peu la population. On en a besoin pour le moral de l’équipe, on en a aussi besoin pour la santé économique de la ville notamment pour les commerçants qui sont d’ailleurs ici présents et je les en remercie. C’est vrai que les animations que nous produisons, elles ont toujours deux vocations : conforter l’attractivité de la ville de Chalon mais aussi de donner un petit peu de bonheur à notre population et aux visiteurs, parce que nous avons un devoir, c’est celle d’être une ville attractive. La politique d’animations, nous l’avons beaucoup fait évoluer ces derniers mois, elle a la vocation aussi de donner envie de venir à Chalon et de s’y sentir bien. Je vais donc vous donner le détail des animations avec le 1er temps fort qui sera le lancement des illuminations (décorations lumineuses et sonorisation des rues) le samedi 27 novembre à 17 heures Place Saint Vincent […] Le 2e temps fort : Les illuminations du 8 décembre à partir de 18 heures 30, fête des lumières […] et enfin le 3e temps fort Inauguration du village de Noël le 3 décembre à 17 heures et les animations ‘Rêves de Noël à Chalon’, la Maîtrise Saint-Charles pour un concert le 12 décembre à 17 heures avec des chants de Noël, la patinoire à partir du 4 décembre, et les manèges […] Vous voyez que le programme est dense et on a vraiment travaillé pour qu’il le soit au maximum pour pouvoir donner du rêve à cette occasion là et cela nous parait absolument indispensable. On aura également un concours pour la deuxième année consécutive des balcons et des zones illuminés, bulletin sur le site de la ville chalon.fr à remplir avant le 30 novembre pour plusieurs catégories : balcons, maisons et copropriétés mais il faut que les décorations soient visibles depuis la rue ! Il y aura aussi l’opération ‘ Vos achats de Noël remboursés’ qui se tiendra du 27 Novembre au 24 décembre, les commerçants, en partenariat avec la ville renouvelle le grand jeu de Noël avec chaque semaine 5000 euros d’achats qui seront remboursés soit 127 commerçants partenaires [...] Comme vous le voyez, on pérennise la montée en puissance de l’année dernière mais on créé des nouveautés cette année et en maintenant le niveau d’exigence qui était le nôtre l’année dernière et nous faisons confiance aux associations de commerçants pour faire le reste […] Je crois que ces animations montrent bien que l’on est sur quelque chose qui touche énormément les gens, cela nous renvoie à l’enfance, cela nous renvoie à des moments de joie et je crois sincèrement que c’est ce dont on a le plus besoin collectivement ! ».

Lancement des illuminations et de la sonorisation des rues le samedi 27 novembre à 17 h, rendez-vous du public place Saint-Vincent, déambulation d’échassiers jusqu’à l’Hôtel-de-Ville.

Rêves de Noël sur le thème des gourmandises du 3 décembre au 2 janvier : inauguration du Village de Noël le vendredi 3 décembre à 17h.

Illuminations du 8 décembre avec une grande déambulation le mercredi à partir de 18h30.

Chasse aux trésors de Noël sur le thème des gourmandises le dimanche 12 décembre à partir de 15h.

Opération commerciale de fin d’année : « Vos achats remboursés » 5 000 € de bons d’achats offets par semaine entre le vendredi 27 novembre et le vendredi 24 décembre.

Rêves de Noël du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier :



- Place de l’hôtel-de-Ville : village de Noël

- Quatre bulles géantes décorées sur le thème des gourmandises du Père Noël

- Trois chalets de restauration, le petit train et la mini roue

- Un espace photo avec le Père Noël

- Balades en calèches

- Concert de la Maîtrise Saint-Charles le dimanche 12 décembre à 17h.

Place de Beaune

- Patinoire du Grand Chalon : du 4 décembre au 2 janvier

- Trois manèges de Noël (Touquet, pêche aux canards et auto-tamponneuses) installés du 3 décembre au 2 janvier (tous les jours de 14h à 19h).

Place du théâtre

- La cabane enchantée : accueille le public en petit comité (max 18 personnes) pour des rendez-vous contes et ateliers :

- Un chalet d’automates de 8 m². NB : trois autres chalets sont installés places du Châtelet, Saint-Vincent et Sémard

Place Saint-Vincent

Programmation de deux spectacles de feu les vendredis 10 et 17 décembre à 18h30 : « A Fuego Lento » de la compagnie Bilbobasso et « Peplum » de la compagnie la Salamandre

Parades dans les rues piétonnes

12 parades sont programmées, en après-midi au départ et à l’arrivée de la mairie, avec trois compagnies différentes (échassiers, mascottes, danseurs, musiciens…)

Théâtre du Grain de Sel

Le Théâtre du Grain de sel accueille deux représentations (15h et 17h30) de 6 spectacles « jeune public » entre le 12 et le 26 décembre. Ces spectacles sont gratuits.

La chasse au trésor gourmand de Noël : Dimanche 12 décembre à 15h sur inscription, gratuit, à partir de 6 ans.

Spectacles scolaires au Studio 70 : Du lundi 6 au vendredi 17 décembre, pour les maternelles et les primaires (jusqu’au CE2).

Concours des balcons et maison illuminés : Pour participer à ce concours, il suffit de remplir le bulletin de participation mis en ligne sur chalon.fr. Les candidatures doivent être déposées avant le 30 novembre en s’inscrivant dans la catégorie maisons, balcons ou copropriétés. Les illuminations devront être visibles depuis la rue dès le 6 décembre, un jury départagera quelques jours plus tard les plus belles décorations.

Grandes déambulations le mercredi 8 décembre à 18 h 30 pour la fête des Lumières : C’est un spectacle au concept original que proposeront les compagnies Karnavires et Les Commandos Percu le mercredi 8 décembre. À 18h30, quatre déambulations débuteront simultanément en haut de la Citadelle, place de l’Hôtel-de-ville, rue du Pont et place Damichel. Au terme de leur cheminement respectif, les quatre cortèges se rejoindront pour un grand final qui s’annonce mémorable, mêlant effets pyrotechniques et jeux de percussions. Durée totale 1h (30 min de déambulation et 30 min de spectacle final).

Opération « Vos achats de Noël remboursés » du 27 novembre au 24 décembre : Plusieurs associations de commerçants, en partenariat avec la Ville, renouvellent le grand jeu de Noël lancé l’an dernier qui permet aux clients de remporter le montant de leurs courses de Noël sous forme de bons d’achat de 5 € et 10 €. Chaque semaine, 5 000 € d’achats seront remboursés (pour un maximum de 1 000 € par personne). Les associations participantes : Les 3 C, l'association des commerçants rue du Blé - rue des Poulets, l’association Cœur de Ville de la rue aux Fèvres. Pour un total de 127 commerçants partenaires ! Modalités : un bulletin par semaine et par personne portant les duplicatas des tickets de caisse à déposer dans les urnes (7 urnes réparties en ville). Un tirage au sort par semaine et bons d’achat valables chez les commerçants participants jusqu’au 31 mai 2022

