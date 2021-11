Le site internet Wish dans le collimateur du gouvernement

Mercredi, la répression des fraudes a demandé le déréférencement du site américain Wish des grands moteurs de recherche comme Google, et des magasins d'applications. L'accès au site sera en revanche toujours possible en tapant l'adresse directement. C'est dire qu'on peut considérer ça comme un coup d'épée dans l'eau au regard de la très forte notoriété du site... La raison de cette volonté gouvenrementale ? La quantité de biens impressionnante qui irrigue le marché français, pleine de contrefaçons, de dangerosité et autres. Le géant américain est menacé de se plier aux normes françaises avec le risque de se voir interdit de séjour sur le sol national.