Assemblée Nationale : Rémy Rebeyrotte siègera dans la commission sur l'activité professionnelle des indépendants

Rémy Rebeyrotte siégera dans la Commission Spéciale mise en place à l'Assemblée Nationale pour examiner et faire voter le projet de Loi porté par le Ministre Alain Griset en faveur de l'activité professionnelle des indépendants.

Mieux séparer le patrimoine personnel de l'entrepreneur et celui de l'entreprise, mieux protéger le chef d'entreprise, simplifier ses démarches sociales et fiscales, le soutenir financièrement temporairement en cas de liquidation de l'entreprise hors responsabilité pénale pour lui permettre de rebondir : autant de sujets importants, parmi d'autres, qui seront traités dans ce texte très pragmatique et très attendu pour faciliter la vie de celle ou de celui qui prend le risque d'entreprendre, valoriser et encourager l'entrepreneuriat.