Chef d'oeuvre du cinéma iranien au Mégarama : « L’Échiquier du vent » (1976) de Mohammad Reza Aslani

Demain, dimanche 28 novembre, à 18 h au cinéma Mégarama, le festival ‘Chef Op’ en Lumière’ vous propose la projection de « L’Échiquier du vent » en version restaurée : une critique sociale et culturelle puissante, avant-gardiste et polémique.

Pour sa 4e édition, le festival ‘Chef Op’ en Lumière’ prend de l’ampleur et de l’avance.

En amont du festival (du 28 février au 6 mars 2022), vous pourrez assister à la projection de grands films des années 70-80, dans une version restaurée de grande qualité.

Ces projections auront lieu à 18 h, une fois par mois, à l’Espace des Arts ou au cinéma Mégarama.

L’Échiquier du vent (1976) : un chef d'oeuvre censuré 45 ans

L’histoire : Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, un commerçant traditionaliste, patriarcal et corrompu, projette de se débarrasser de sa belle-fille, Petite Dame, héritière en titre de la fortune et de la belle maison luxueuse dans laquelle ils vivent. Cette femme émancipée et moderne est paralysée et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Pour faire face au complot fomenté par son beau-père, elle se fait aider par sa servante, ignorant que celle-ci joue sur les deux tableaux…

« À travers le récit de cette lutte pour la richesse et le pouvoir, Mohammad Reza Aslani livre une critique sociale et culturelle puissante, anticipant la révolution de 1979 et dessinant avec clairvoyance l’échec social et économique de l’Iran à travers ses personnages finement caractérisés et merveilleusement interprétés. »

« Son avant-gardisme va déclencher les réactions négatives de la critique iranienne, marginalisant le film et son cinéaste avant sa progressive réhabilitation à partir des années 2000. »

« La somptueuse restauration 4K de L’Échiquier du vent permet enfin d’apprécier l’originalité et la modernité de ce film fascinant, resté près de 45 ans dans l’ombre. » (L’Humanité)

Programme :

Dimanche 28 novembre , 18 h au cinéma Mégarama : L’Échiquier du vent (1976, Iran) réalisé par Mohammad Reza Aslani.

Mercredi 15 décembre à 18 h à l'Espace des Arts : Une vie difficile (1961, Italie) par Dino Risi.

Dimanche 9 janvier 2022, 18 h, au cinéma Mégarama : Un homme nommé cheval (1970, EU) par Elliot Silverstein.

Mercredi 16 février 2022, 18 h à l'Espace des Arts : Parfum de femme (1974, Italie) par Dino Risi. « Un romantisme farouche, douloureux, bouleversant. » Télérama.

Tous ces films sont des bijoux difficiles à retrouver sur les plateformes aujourd’hui. Raison de plus pour y mener, avec vous, les générations qui ne connaissent pas le cinéma de cette époque.

Le cinéma peut vous apporter beaucoup, apprenez à apprécier ses grands crus !

Nathalie DUNAND

Programme détaillé : www.festivalchefop.org