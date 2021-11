CORONAVIRUS - Avec 98 % des plus de 25 ans vaccinés, le Portugal annonce un confinement

Le Portugal est l'un des pays qui affiche l'un des taux de vaccinations chez les plus de 25 ans les plus élevés en Europe, avec 98 % de sa population. Et malgré cela, le pays annonce de nouvelles restrictions face à une situation qui risque de se compliquer d'ici peu. Le premier ministre António Costa a annoncé le retour du masque obligatoire en intérieur, et l'obligation du certificat de vaccination pour accéder aux hôtels, restaurants et salles de sport, tandis que des tests négatifs seront obligatoires pour rendre visite en maison de retraite ou assister à des grands événements culturels et sportifs.

A destination des Français en partance pour le Portugal, vous êtes prévenus, vous devrez présenter un test à l'entrée du pays. Sans ce dernier, la note pourrait s'avérer salée avec 20 000 euros à la clé !

La semaine de confinement entrera en vigueur à compter du 2 janvier, pour tout le monde.