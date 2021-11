L'expérimentation autour de la forêt urbaine de l'OPAC se poursuit aux Près Saint Jean

Il y a un an tout juste, l'OPAC de Saône et Loire lançait une première expérimentation sur le principe édicté par le botaniste Japonais Akira Miyawaki, en plantant 400 arbres sur une centaine de mètres carrés. Fort du succès de ce chantier, l'expérience a été renouvelée avec un nouveau groupe de jeunes issus du quartier. Un format similaire de 8 jours de chantiers pour 7 jeunes qui habitent tous le quartier.

Et l'unanimité ressort. Chacun s'est exprimé pour dire tout le bien qu'il pensait de l'initiative portée par l'OPAC Saône et Loire, en présence de son Président Lionel Duparay, avec le soutien de la Sauvegarde 71, de l'Etat et de la région Bourgogne-Franche Comté, la Mission Locale du Chalonnais et l'association Emplois Services.

Une nouvelle tranche d'arbres avec quelques 300 nouvelles plantations a été effectuée par les jeunes du quartier, mais aussi avec toujours la participation active des enfants scolarisés à l'école Maurice Cortot.

Tous ont exprimé cette "fierté" de participer au reboisement de leur quartier. Une fierté palpable dans leurs expressions mais aussi à travers la manière dont la première plantation vit dans le quartier. Une fierté qui s'est accompagnée par la confiance. "Merci pour cette belle image que vous donnez" a confié Lionel Duparay avant d'inviter les jeunes à partager un verre de l'amitié.

Laurent Guillaumé