Des grands sapins donnés par des particuliers vont orner nos places chalonnaises!

Lundi 29 novembre, à 15 h, place de l'Hôtel-de-Ville, avait lieu la pose d'un grand sapin Place de la Mairie à Chalon-sur-Saône, en présence du maire, Gilles Platret assisté de nombreux élus : Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué avec les associations sportives, Benoît Morgante, Conseiller Municipal, chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff , Conseiller Municipal, chargé de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.

Sur place, Gilles Platret précisait : « Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur non pas les élus mais les donateurs car tout cela vient de ce que les habitants de notre région répondent à notre appel […] Comme par exemple Monsieur et Madame Pelletier de Sennecey-le-Grand qui avaient planté leur sapin dans leur jardin à la suite de Noël, il y a 29 ans et qui sera bientôt mis en place à l’Obélisque où tout le monde pourra en profiter. C’est un don qu’ils font à la ville de Chalon et je trouve cela vraiment très sympathique. D’ailleurs, l’idée c’est que tous les ans, on lance donc un appel au don de sapins et que les gens de la région y répondent [...] On a récupéré 6 sapins qui vont être respectivement installés sur la place de l’Hôtel de Ville, la place Sémard et la place de l’Obélisque […] Cela nous permet de redonner un air de fête à cette fin d’année à Chalon et cela est vraiment très important. A coté des ces sapins qui sont très majestueux, nous avons installé 1000 sapins au total, dans toutes les rue de Chalon-sur-Saône, 110 dans les écoles et 890 dans tous les quartiers de la ville […] J’adresse donc un grand merci à tous les donateurs ! ».

Pour information :

Contexte de l’événement : 26 habitants du Grand Chalon ont contacté le service Espace Verts pour proposer un « grand sapin ». 6 ont été retenus et seront installés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Sémard et Obélisque. Après la période des fêtes, tous ces sapins sont récupérés et valorisés par le service des Espaces Verts. De la même façon, la Ville met en place de zones de récupération des sapins des particuliers qui sont ensuite également revalorisés.

Mise en place de sapins : Le service des Espaces Verts déploie cette année, comme en 2020, 1 000 sapins : 110 pour les écoles et les services municipaux et 890 répartis sur l’ensemble des quartiers de la ville. Le budget global s’élève à 25 754 €.

Un appel lancé auprès de la population : Début octobre, la Ville a lancé un appel pour la recherche de sapins de Noël sur son site internet et via la presse. Pour l’occasion, le service des Espaces verts de la Ville recherchait des sapins de type épicéas ou de Nordmann dont le feuillage était suffisamment fourni pour accueillir les décorations prévues à cet effet. La hauteur des conifères recherchés devait être comprise entre 6 à 10 mètres. Les particuliers qui souhaitaient faire enlever de leur propriété ces conifères recherchés, étaient invités à contacter le service des Espaces verts jusqu’au 29 octobre. Un technicien a pris contact avec les particuliers qui se sont manifestés afin d’évaluer l’esthétique de l’arbre et d’analyser la faisabilité de son enlèvement suivant son emplacement.

Cette année, 6 sapins ont été récupérés à : Virey-le-Grand (Ferrand Jumenet ), Crissey (Marie Cornet ),Sennecey-le-Grand (M. Pelletier), Fragnes (Corinne Surgeot), Châtenoy-le-Royal (Henriette Bonnin) , Bragny-sur-Saône (Christian Violot )

Point horaire 2021 opération « Grands Sapins » : Environ 201 heures de travail pour le service Espaces Verts. Pour les visites, la préparation, la mise en place, la récupération et l’installation des différents sapins. Cette opération se réalise avec les équipes du Service Espaces Verts, en collaboration étroite avec le Service Gestion Des Déchets (camion grue).

J.P.B