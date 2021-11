Inauguration des vestiaires de la Salle Armand Langlais

Les vestiaires de la Salle Armand Langlais, au 35 Rue Général Hoche, avaient besoin d'un bon rafraîchissement.



Surtout lorsque l'on sait que les derniers travaux d'importance réalisés dans cette salle utilisée par le Ring Olympique Chalonnais (ROC) et l'Haltérophilie-Musculation Club Chalonnais (HMCC) remontaient à 1995...



Avec une première tranche qui a commencé le 5 décembre 2017 avec la réfection du sol, les travaux d'agrandissements, de rénovation, d'aménagement et d'équipement ont été réalisés par des entreprises locales et extérieures, pour un montant total de 282 000 euros.



150 000 euros pour la première tranche (mise aux normes plomberie, chauffage, éclairage, faux plafonds, peinture murale et réfection du sol), 120 000 euros pour la deuxième tranche (désamiantage de toute la partie vestiaires rez-de-chaussée et étage et salle d'haltérophilie, installation de toilettes et douches collectives et handicapés) et 12 000 euros pour la façade extérieure.



C'est Saïd Fergani, le président du ROC, qui a servi de guide dans la visite des locaux au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, accompagné de nombreux élus.



Le maire et le président du club de boxe anglaise ont ensuite pris la parole devant quelques membres et des partenaires du ROC.

L'occasion pour le premier de souligner l'implication dans ce projet de rénovation de la salle du premier adjoint, Hervé Dumaine, et le second de saluer celui qu'il qualifie de «deuxième père», Marcel Martin, l'ancien président du ROC, venu spécialement pour cette inauguration qu'il a toujours appelé de vœux.



Le président du ROC et Thierry Genieux, président du HMCC, sont tous deux très satisfaits des travaux et remercient chaleureusement la municipalité pour l'investissement dans la Salle Armand Langlais et leurs partenaires.



Étaient également présents, Philippe Finas, adjoint au maire en charge des sports, Thierry Thevenet, président de l'Office Municipal du Sport de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Gilles Véchambre, directeur du Service des Sports de Chalon-sur-Saône, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, et Yves Marmillon, trésorier du HMCC, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati