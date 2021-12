«Du noir Mat au noir Brillant», conférence sur Léonard Cohen à la Maison des Syndicats

Mort à Los Angeles, dans la nuit du 7 au 8 novembre des suites d'une chute à son domicile qui lui a été fatale, Léonard Cohen a institué la dépression en style littéraire et pourtant ses chansons consolent. Ce jeudi 2 décembre, l'Université pour Tous de Bourgogne (UTB) organisait une conférence sur ce poète, écrivain et chanteur canadien. Plus de détails avec Info Chalon.