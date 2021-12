Chalon-sur-Saône : Lancement du village de Noël

Vendredi 3 décembre à 17h avait lieu la cérémonie du Lancement du Village de noël, Place de l'Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône.

Sur place, pour cet évenement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Calvin Fonvieille Champion de France Motocross national 250 cc (invité d’honneur) et de nombreux élus : Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement… et de nombreux conseillers Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Pierre Carlot, Conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs …

Après avoir coupé le ruban d’inauguration,

Fait un tour dans le village afin de distribuer quelques billets gratuits de manège aux enfants sages et saluer les forains et commerçants non sédentaires, le 1er Magistrat de la ville s’est adressé à l’ensemble de ses concitoyens.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Merci de votre présence vous les habitants qui ont commencé à investir ce village de Noël. C’est une œuvre de salut public que d’avoir un espace de rêve et de détente par les temps qui courent et qui complexifient nos vies, qui finalement attaquent notre part d’enfance et on a tellement besoin de profiter de ce temps de Noël pour retrouver ces jeunes années qui ont été les nôtres […] On a besoin de se retrouver sur soi, en soi et en tout cas c’est l’esprit qui nous a animé dans la constitution de ce village de Noël […] J’espère simplement que les chalonnaises et les chalonnais et d’ailleurs, trouveront le chemin de cette place de l’Hôtel de Ville et des autres sites que j’aurais le plaisir à vous citer, pour profiter pleinement de ces moments de magie. Ce village est en place jusqu’au 2 janvier, sans gêner sachez-le, le marché du mercredi ! Les animations vont être nombreuses mais je ne vais en citer qu’une, c’est celle de la maîtrise Saint-Charles qui aura lieu le 12 décembre à 17 heures […] La ville entière s’est mise aux couleurs de Noël sur le thème de la gourmandise que nous avons choisi cette année ! […] il y aura aussi beaucoup d’animations dans la ville de Chalon pour attirer les familles pour les cadeaux et les courses de fin d’année et d’encourager parce que c’est une préoccupation que l’on aura toujours dans cette ville : c’est d’encourager le commerce de Chalon qui connait aujourd’hui une belle dynamique mais qu’il faut toujours conforter […] Je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite, par anticipation, de très joyeuses fêtes de Noël ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B