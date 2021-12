Agriculturez-vous en Saône-et-Loire L’émission grand public positive qui parle de tout ce qui est essentiel !

Après trois émissions qui vous ont emmenés au Creusot pour le paysage et l’environnement, à Charolles pour l’innovation et la jeunesse et à Lugny pour le tourisme et l’œnotourisme, Agriculturez-vous prend ses quartiers à Louhans en cette fin d’année festive et gourmande.

L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire poursuivent toujours le même et noble objectif : apporter aux consommateurs, aux citoyens, aux responsables, aux relais d’opinion, des clés de compréhension sur l’agriculture de leur département et le maillage cohérent de divers acteurs territoriaux (tourisme, restauration, commerce, cadre de vie...)

Ils vous donnent rendez-vous pour une 4ème émission d’Agriculturez-vous en Saône et Loire, le vendredi 10 décembre 2021 à 13h30, en direct de la salle de la Grenette à Louhans, à l’approche de l’événement des Glorieuses de Bresse qui aura lieu le 18 décembre.

Les thèmes qui seront mis en avant sont les circuits courts et l’excellence de nos produits de terroir, avec notamment la participation à ce plateau télé du chef étoilé Georges Blanc, plusieurs témoignage des actions menées sur le territoire, ainsi que la présentation de nos AOP gourmandes de Saône-et-Loire...

L’émission est à suivre sur la chaîne YouTube dédiée Agriculturez vous en Saône et Loire en direct ou en replay.

Avec l’appui de ses partenaires, Agriculturez-vous en Saône-et-Loire décode pour vous l’agriculture départementale et donne la parole aux hommes et aux femmes qui l’incarnent.