Liquidation totale avant travaux au magasin Aux P’tites Grolles à Chalon-sur-Saône

Des chaussures pour toute la famille à Chalon-sur-Saône!

Implanté au cœur de Chalon-sur-Saône, 39 rue aux Fèvres, votre magasin de chaussures généraliste ‘Aux P’tites Grolles’ accompagne petits et grands dans le choix de leurs souliers depuis plus de 15 ans.

‘Aux P’tites Grolles’ est un lieu unique et convivial qui rassemble toute la famille et fait le bonheur des enfants et de leurs parents grâce à une large sélection de chaussures adaptées à tous les âges.

Bénéficiez actuellement d’une liquidation avant travaux avec des remises allant jusqu’à 50 %

J.P.B.