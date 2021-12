Rugby : Châtenoy RC reçoit le RC Dijon, un match pour se racheter de dimanche dernier !

Une petite mise au point a eu lieu au soir de l’entrainement d’hier soir vendredi afin que chacun prenne conscience de l’enjeu des trois derniers matchs Retour de cette Poule 2 de brassage permettant d’arracher, sinon le première place tenue par les voisins et amis de Givry - Cheilly, ou au minimum la meilleure place de second des 4 Poules régionales pour aller jouer ainsi la qualification en Première Série.

Le message et l’objectif est désormais clair et semble avoir été entendu. Le coach Guillaume Boillereaux ne cache pas ses propos : « Bien sur que je suis très déçu du match de dimanche dernier. J’attends une belle réaction contre les Dijonnais. Nous avons un groupe de qualité et dimanche dernier il n’y a pas eu l’envie de la part des gars. Il me faut un gros match ce dimanche et je sais qu’ils sont capables de le faire malgré les quelques absences pour blessures ou évènements personnels. »

Coté joueur, iinfo-chalon.com a demandé son avis à un des jeunes joueurs du groupe, Matis Holder, 19 ans et occupant le poste de pilier droit (N°3) : « Dimanche dernier cela a été un peu dur devant. Nous n’avons pas su gérer les rucks correctement et notre 9 ( 1/2 de mêlée) n’a pas eu des balles propres pour lancer le jeu. De même en défense nous pas su être à la hauteur habituelle. Nous allons rectifier tout cela ce dimanche. La défaite permet de rebondir et va nous remettre dans le droit chemin. Nous sommes un bon groupe de copains qui aimons jouer ensemble et on va relever la tête afin d’aller chercher la gagne sur ces trois prochains matchs. »

Le moral est bon et l’on sait que ce groupe a une réelle valeur. Il l’a prouvé dans ces matchs précédents. De plus la moyenne d’âge affichée et officielle est de 24 ans, c’est dire toute la volonté et la fougue qui existe au sein de cette équipe des Jaune et Bleu du Châtenoy Rugby Club, sous la conduite de Maxime Bon, leur capitaine emblématique.

Coup d’envoi à 15h au stade de Charréconduit de Châtenoy le Royal, l’arbitre est Mr Nicolas Guillaumot. Entrée gratuite.

JC Reynaud