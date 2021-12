Cette semaine à l'Espace des Arts : 'La Mouette' / Anton Tchekhov / Collectif MxM / Cyril Teste

"On ignore s’il s’agit d’un huis clos ou d’un confinement. Au carrefour du théâtre et du cinéma, cette libre adaptation de La Mouette explore l’amour fou d’un fils pour sa mère et révèle des émotions possiblement en voie de disparition. »

Avec sincérité, Cyril Teste se livre durant le confinement. « Aujourd’hui, je suis troublé de constater que Tchekhov a mené des actions bénévoles en tant que médecin, fondé des dispensaires et financé la construction de plusieurs écoles populaires. Tout cela doit résonner dans ce chef-d’œuvre qui parle d’un monde où il fait froid dehors. On ignore s’il s’agit d’un huis clos ou d’un confinement. Au carrefour du théâtre et du cinéma, cette libre adaptation de La Mouette explore l’amour fou d’un fils pour sa mère et révèle des émotions possiblement en voie de disparition. »

Après Festen et Opening Night avec Adjani, il se rapproche encore plus de l’acteur afin d’épaissir le hors-champ jusqu’au vertige, et d’en faire le lieu de tous les possibles.

JEU 16 DÉC 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 17 DÉC 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 18 DÉC 2021 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 2h - Tarifs : de 7 à 24€ - Informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/productions-tournees-1/coproductions/la-mouette-2021

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Simon Gosselin