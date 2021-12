AVIS DE DECES - Madame Monique GRANDJEAN née MOREY

SAINT-AMBREUIL, - VARENNES-LE-GRAND



Béatrice et Claude Perraut,

sa fille et son gendre ;

Sarah, sa petite fille chérie

et Jérémy,

Thomas et Lucie, Maxime,

ses petits-enfants de cœur ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Monique GRANDJEAN

née MOREY

survenu le 6 décembre 2021, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 14

décembre 2021, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'EHPAD de Saint-Ambreuil pour leurs soins et leur dévouement.

Monique s'en est allée

rejoindre son époux,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Roger

décédé le 6 août 2012 ;

et son fils,

Pierrick

décédé le 11 juin 2020.