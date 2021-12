Le nucléaire chalonnais bénéficiaire du Plan de relance gouvernemental

470 millions d’euros de plan de Relance sont consacrés à la filière nucléaire. Dans le cadre de cette enveloppe, Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, Bruno Le MAIRE , ministre de l’Économie, des finances et de la Relance, Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie et le Comité stratégique de filière (CSF) nucléaire ont annoncé les lauréats de la troisième vague de l’appel à projets de Plan de relance pour l’industrie nucléaire.



En Saône-et-Loire 11 nouveaux projets ont été retenus pour un montant total de 17 413 737 € :

Ateliers David Thouvenot (Branges)

225 000,00 €

Framatome - programme CAP Industriel (Saint-Marcel et Le Creusot)

4 200 000,00 €

Framatome - programme French FAB Métallurgie (Le Creusot)

7 047 159,00 €

Framatome (Chalon-sur-Saône) – projet ESPEF

2 374 452,00 €

Industeel (Le Creusot)

800 000,00 €

Interfluence Énergie (Le Creusot)

383 634,00 €

Mécanique et Services (Saint-Loup-Géanges)

563 134,00 €

Nuclear Valley (Chalon-sur-Saône)

74 400,00 €

Nuclear Valley (Chalon-sur-Saône)

145 958,00 €

Orbandal Découpage (Crissey)

800 000,00 €

SRCI (Le Creusot)

800 000,00 €