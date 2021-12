Une façon originale de sensibiliser au Civisme !

Un fidèle lecteur nous a fait part de ce dessin conçu au sein de sa famille, face à l’incivisme de certains qui jettent les masques n’importe-ou et sans se soucier de l’environnement alors que des bacs de récupération sont à disposition dans trois points distincts sur la commune :

- à la mairie 10 rue du Bourg

- à la bibliothèque municipale place Berlioz

- au Centre Communal d’Action Sociale 2 rue Colette.

- au collège Louis Aragon, avenue Brassens.

Des masques qui seront ensuite recycler et dont la matière en tissu servira à la réalisation de T shirts

Respectons l’environnement et ne jetons pas les masques à terre !

Bravo et merci à Frédéric et Gérard Dechelotte pour cette idée et cette réalisation qui, n’en doutons pas, fera prendre conscience.

JCR