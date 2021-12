AVIS DE DECES - Madame Georgette DOUSSOT née BLANC

CHALON-SUR-SAÔNE, CHAMPFORGEUIL, - FRAGNES-LA LOYÈRE



Joëlle et Claude Gagnerot,

Régis Doussot et Florence,

Odile Doussot,

Hervé Doussot,

Mylène et Marc Petit,

ses enfants et leurs conjoints ;

Pierre et Madeleine Blanc,

son frère ;

Christiane Blanc,

sa belle-sœur ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette DOUSSOT

née BLANC

survenu dans 96e année.

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 17 décembre 2021, à 13h15, en la salle de cérémonies du Crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie les infirmières libérales des Aubépins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



Elle a rejoint son époux

André Doussot

décédé le 19 septembre 1980.