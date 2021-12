Le cirque est de retour à Chalon

À partir de ce dimanche 19 décembre, et jusqu’au 2 janvier 2022, le Cirque Européen et Prein monte son chapiteau à Chalon. Chaque jour, ce sera un spectacle à 15 h.

Sur la zone de Carrefour sud, en face de la boulangerie Marie Blachère, avenue Édouard Herriot, le cirque se monte tranquillement…

S’il est un spectacle à voir en famille, c’est bien celui du cirque qui suscite, depuis toujours, une fascination des plus jeunes et les exclamations des plus grands. Joie et surprise sont entremêlées.

Du 19 décembre au dimanche 2 janvier, ce sont deux semaines de rendez-vous quotidiens, à 15 h.

Au programme : la cavalerie (spectacle avec chevaux), les animaux exotiques, le jonglage, un numéro de trapéziste et bien sûr, les fameux clowns tant attendus par les enfants, mais pas que !

Vous pourrez découvrir le tout nouveau spectacle 2021 « La Perle de l’Océan » avec la participation exceptionnelle de Vaiana et la mascotte Maui.

Attention toutefois : les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, il n’y aura pas de spectacle.

Nathalie DUNAND

Renseignements :

[email protected]éen.com

Tél. : 06 03 06 68 10