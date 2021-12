L’association K Dance pompons de Saint Rémy a fêté noël à la salle de l’espace Brassens mercredi 15 décembre après-midi.

Pour ces fêtes de fin d’année, à l’association K Dance pompons, les athlètes ne sont pas oubliés. L’arbre de noël organisé à la salle Brassens de la commune a réuni 52 athlètes sur les 70 que compte l’association. Selon les recommandations en vigueur, il n’était pas possible de se restaurer sur place alors les athlètes ont eu un cadeau et un goûter (à emporter). Malgré ces contraintes les parents et San rémois ont répondu présent à la fête et à la vente de gaufres à emporter (interdiction de consommer sur place).

Un bel après-midi de fêtes pour les enfants, les ados, les parents et les dirigeants de K Dance, un seul bémol : les restrictions sanitaires !

Photos Pat’Dits

C.Cléaux