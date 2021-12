L'étang de Fontaine couverte retrouve ses poissons

Samedi matin, les bénévoles de l'association givrotine « Pêche et loisirs » ont transféré dans cet étang les poissons, qu'ils avaient déplacés il y a un an vers l'étang du Quart,

A l'automne 2020, l'association « Pêche et loisirs » a transféré vers l'étang du Quart, un des 3 étangs givrotins, les poissons présents dans l'étang de Fontaine couverte, pour permettre d'y réaliser des travaux d'entretien ( voir notre article). L'opération s'est terminée en octobre 2021, et deux mois après, le remplissage a été jugé suffisant pour accueillir de nouveau des poissons.

Samedi matin, dès potron-minet, une quinzaine de bénévoles de « Pêche et loisirs » était donc à pied d’œuvre, autour du président Christian Guignard, pour récupérer les poissons présents dans l'étang du Quart, qui a été vidangé pour l'occasion.

Ils ont ainsi pu récolter près de 300 kg de poissons: 12 de friture, 35 de black bass, 13 de brochet (dont un de plus de 90 cm) et 245 de carpes, qu'ils ont entreposés dans des bacs, avant de les reverser dans l'étang de Fontaine couverte. Et lundi, 750 kg de friture, 40 de brochets et 20 de tanches sont venus les rejoindre. Cet empoissonnement sera suivi en mars par 3 lâchers de 100 kg de truites, qui seront espacés d'une semaine et qui débuteront la veille de l'ouverture de la pêche, programmée le 19 mars 2022.

Tout sera donc prêt pour que les 230 détenteurs de la carte de pêche, qui donne accès à cet étang, puissent démarrer la saison 2022 dans ce lieu givrotin très agréable, où ils auront certainement l'occasion de croiser les deux nouveaux gardes pêche du club. Il s'agit de Mickaël Jessaume et Michel Platret, qui remplaceront Jean Gaucher, décédé récemment, et qui seront chargés de veiller au respect de la réglementation sur les berges des étangs givrotins.

Pour tout renseignement sur l'association « Pêche et loisirs » : Christian Guignard au 06 85 79 39 84