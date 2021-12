La Maison des Vins de la Côte chalonnaise soutient Un avion, Un enfant, Un rêve

Avec une contrepartie. Celle de s’occuper des nombreux paquets cadeaux. La période des fêtes de Noël et du Jour de l’An signifiant tout naturellement un surcroît de travail.

La somme ainsi attribuée provient des bénéfices réalisés lors du repas entre dégustateurs, qui désormais termine les deux séances de sélection en vue d’établir la carte des vins de l’établissement.



En 2021 c’est Un avion Un enfant Un rêve qui a été choisie. Ce n’est pas la première fois que l’association présidée par Benoît Leduc et qui offre chaque année au printemps à des enfants et à des adultes, malades ou en situation de handicap, une journée festive, est désignée. Cela avait déjà été le cas en 2014 et en 2017.

Depuis le 14 décembre dernier et ce jusqu’au soir de Noël les membres d’Un avion, Un enfant, Un rêve, épaulés par des adhérents du Photo-Club Nicéphore Niépce et de la Jeune Chambre Economique de Chalon, deux associations partenaires, ainsi que par d’autres bénévoles, se sont relayés, de 9 heures à 19 heures, afin de confectionner de jolis paquets cadeaux à la grande satisfaction des clients.

Deux grands rendez-vous en 2022

Temps fort de l’opération, ce mercredi midi, Roelof Lightmans, président de la Maison des Vins de la Côte chalonnaise, a donc remis un chèque d’un montant de 1 000 euros à Benoît Leduc. Après avoir remercié chaleureusement la Maison des vins de la Côte chalonnaise pour son invitation et son geste de générosité le président d’Un avion, Un enfant, Un Rêve a indiqué que cette somme allait permettre de financer en partie l’organisation des deux grands rendez-vous de 2022. La journée festive programmée le 28 mai et à l’occasion de laquelle on célébrera les 20 ans de la manifestation. Et le gala de l'équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône, prévu le 11 septembre au Colisée. Si bien sûr le Covid-19 et ses variants successifs le veulent bien... Car depuis le 7 février 2020 et la traditionnelle soirée projection de la vidéo de l’édition précédente le président Leduc et ses amis ont été en « chômage technique ».

Gabriel-Henri THEULOT