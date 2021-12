Une manifestation anti-pass sanitaire interdite par la préfecture

Considérant que les participants à la manifestation du samedi 18 décembre 2021 n'ont pas respecté l'obligation du port du masque dans les rues piétonnes du centre-ville de Chalon-sur-Saône malgré les injonctions des forces de l'ordre aux organisateurs et ont incité les passants à enlever leur masque, la manifestation contre le projet de loi instituant un pass sanitaire et un pass vaccinal obligatoire dans les entreprises et les administrations, prévue ce lundi 27 décembre à 18 heures sur la Place de Beaune, a été interdite par la préfecture de Saône-et-Loire. Une décision qui passe difficilement auprès des anti-pass. Plus de détails avec Info Chalon.