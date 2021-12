AVIS DE DECES - Monsieur Philippe DORIER

GIVRY



Catherine Dorier,

son épouse ;

Julien et Caroline,

Marie et Jules,

ses enfants ;

Capucine, Léon, Justine, Albin,

ses petits-enfants ;

François et Isabelle Dorier,

son frère et sa belle-sœur ;

ses nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe DORIER

Pharmacien à Givry

survenu le 24 décembre 2021 à l'âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 décembre 2021 à 14h30 en l'église de Givry.

Ni plaques, ni fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Nous rappelons au souvenir

Maurice et Blanche Dorier

ses parents.