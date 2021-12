AVIS DE DECES - Monsieur Alberto LAMA

SAINT-RÉMY



Nicole, son épouse ;

Marina et Nathalie,

ses filles ;

Pietro et Joseph,

ses gendres ;

Alessia, Mathilde, Valentin, Carla, ses petits-enfants ;

Yanis, Adam, Diego,

ses arrière-petits-enfants ;

Guy et Madeleine,

son frère et sa belle-sœur ;

Josette Capotosto,

sa belle-sœur ;

Roger et Caroline Perrin, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alberto LAMA

Ancien Artisan Plâtrier Peintre

survenu subitement le 28 décembre 2021, à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 3 janvier 2022, à 15 heures, en l'église de Saint-Rémy (bourg).

Fleurs naturelles uniquement.

Alberto repose à la Chambre Funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.

Il a rejoint son frère,

Victor

et sa belle-sœur,

Inès

décédés en 2012.

La famille remercie le personnel soignant du service réanimation de Chalon-sur-Sâone pour sa gentillesse et son dévouement.