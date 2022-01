Pour une année 2022 pleine de poésie et de cohésion nationale

2022, une année pas comme les autres ? Pourtant c'est toujours l'Espoir qu'on fonde au début d'une nouvelle année. On espère toujours avoir tiré les enseignements des années précédentes et s'élancer vers une année pleine de promesses et de ciel ensoleillé. Hélas, les années semblent se suivre et se ressembler comme une année sans fin au regard de deux années de mobilisation des Gilets Jaunes qui sont venues ponctuer chacun de nos week-ends et puis comme si cela ne suffisait pas, deux années suivantes pleines de COVID 19, de restrictions sanitaires et de tensions. Quatre ans déjà que la France fait face à des moments de tension, de repli sur soi, de haines de l'autre et de solidarités qui s'étiolent. Alors quels voeux faire en ce début d'année ? Et bien, tout le contraire de ce que la France a pu vivre depuis quelques années, le contraire de ces derniers mois où l'esprit de liberté d'égalité et de fraternité qui régit notre Constitution s'effrite dans l'indifférence la plus totale.

A l'heure où certains s'arcboutent sur les devoirs des citoyens, il est bien regrettable de voir disparaître le fondement même de la République, celle des droits, dont le principe est supérieur à tout autre. S'attaquer à ce principe fondateur, c'est venir mettre à mal le sens même de ce qui était à l'origine même de la fin de l'Ancien Régime.

L'Histoire est là pour nous rappeler sans cesse combien nos Libertés sont un droit fragile et ces derniers mois de crise sanitaire ont révélé la capacité de la majorité des Français à cautionner une politique qui vise à réduire les droits de chacun. Instauration de pass sanitaire puis bientôt vaccinal, couvre-feu, limitation de déplacement... qui aurait-pu imaginer qu'en l'espace de quelques mois la France et un grand nombre de démocraties modernes basculent dans ce monde parallèle digne d'un polar de science-fiction ? Qui aurait pu imaginer que cette bascule puisse se faire avec le soutien d'une majorité de la population au point de s'en habituer ? Qui aurait pu imaginer que d'ardents défenseurs de la République viennent cautionner la division de la République et la mise au ban de millions de personnes ? Scénario surréaliste et pourtant bien réel de ces derniers mois."La liberté ce n'est pas l'espoir de l'avenir. C'est le présent et l'accord avec les êtres et le monde dans le présent" écrivait Albert Camus, un rappel sans doute indispensable par les heures qui courent.





Et puis du côté de notre rédaction, info-chalon.com soufflera sa 14e bougie au printemps prochain avec toujours la même envie de faire vivre le Chalonnais et plus largement la Saône et Loire. 14 ans de batailles, d'investissements sur le terrain à travers notre équipe toujours pleine de motivation. Avec une nouvelle maquette née au cours de l'été 2021, info-chalon.com a fait le choix de ne jamais s'endormir sur ses lauriers et toujours se remettre en question. Bien évidemment que rien n'est parfait, bien évidemment que certaines de nos publications ne font pas l'unanimité et suscitent parfois quelques pics acerbes à nos dépens mais c'est bien là tout le sens de la liberté démocratique à laquelle nous sommes fondamentalement attachés. Le débat, l'échange, partager ses convictions et ses opinions même celles qui fâchent, c'est bien ce qui nous motive toujours plus. « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire » disait Voltaire (ou pour le mieux ce qu'on lui prête), et c'est bien le sens qui devrait animer notre beau pays malgré ces derniers mois au cours de laquelle la crise sanitaire est venue mettre à mal ce principe essentiel.

Avec Maria-Corinne, Catherine, Florence, Sonia, Jean-Philippe, Karim, Christian, Hervé, Jean-Claude, Michel, Nathalie, Gaby sans compter tous nos fidèles lecteurs et contributeurs anonymes mais aussi tous les anciens et les ponctuels qui sont venus apporter leurs plumes au cour de ces dernières années, info-chalon.com vous adresse nos voeux pleins de chaleurs afin que 2022 soit l'année de la concrétisation de vos projets et envies.

Alors 2022, année nouvelle ? La santé... la santé.. la santé. Quelle question, bien évidemment qu'info-chalon.com fait le voeu de la pleine santé pour vous et vos proches en ce début d'année. Info-chalon.com fait surtout le voeu d'une année pleine de poésie et de concorde nationale. Info-chalon.com fait le voeu de tirer le trait définitif sur des années pleines de clivages et de sectarismes. Que 2022 soit une année pleine d'éveil et d'interrogations sur l'avenir qu'on souhaite confier à nos enfants. Que 2022 soit l'année qui fait la fierté d'être Français, une année pleine de liberté, d'égalité et de fraternité !

Laurent Guillaumé