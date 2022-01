Le Golf de Chalon sur Saône (AS Golf) recrute

L’Association Sportive du Golf Public de Chalon sur Saône (AS Golf), gestionnaire de l’activité Golf du Golf Public de Chalon sur Saône, recherche un ou une Hôte/ Hôtesse Accueil / Proshop pour intégrer l'équipe.

Vos missions :

- Accueil, conseils et renseignements physiques et téléphoniques de la clientèle du golf - Gérer les réservations et encaissements

- Participer à la gestion administrative et sportive du club

- Vente et tenue du Pro-Shop : achats / stocks / réassorts / merchandising

Profil recherché :

- Excellente présentation

- Bon relationnel

- Maîtrise des outils informatiques : Word / Excel / PowerPoint - Connaissance du golf appréciée mais pas rédhibitoire.

- Anglais niveau intermédiaire

- Expérience en boutique souhaitée

Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2022

CDI

Travail à temps complet 35 heures

Modulation du temps de travail annuel

Travail les week-ends et jours fériés

Rémunération suivant la convention collective nationale du golf, en fonction du profil de la candidature.

CV et lettre de motivation à envoyer : Par mail à : [email protected]

Ou par courrier :

AS Golf

Candidature Accueil / Proshop Prairie St Nicolas

71380 Châtenoy en Bresse