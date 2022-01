CONSEIL MUNICIPAL - Francine Chopard annonce sa démission

"Je viens ce jour d’envoyer ma lettre de démission du Conseil Municipal au maire de Chalon sur Saône. Cette décision est mûrement réfléchie. Je veux me consacrer pleinement à mes missions de présidente de commission et de déléguée au sanitaire et social du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté. Par ailleurs,je n’envisage pas de me représenter aux futures élections municipales.

Je veux passer le relais parce que l’avenir de Chalon se prépare dès maintenant.

Cette Ville mérite plus de solidarité et d’écoute.

Je souhaite du courage à mes amis de la liste Cultivons Chalon pour mener à bien ce combat".

Francine CHOPARD