Le patron des LR Christian Jacob sort la règle et recadre Gilles Platret

Les propos de Gilles Platret sur Eric Zemmour chez Jean-Marc Morandini ce mardi n'ont pas vraiment suscité l'enthousiasme dans les hautes sphères du parti Les Républicains. A un point où selon RMC, "Gilles Platret a été sévèrement recadré par Christian Jacob ce mardi après-midi. " Un recadrage en bonne et due forme alors que LR craint de vivre une hémorragie de ses cadres en direction de Zemmour mais aussi en direction de Macron. Selon des informations recueillies par info-chalon.com, une dizaine de fédérations départementales serait dans le collimateur du national, considérant que le "boulot" de terrain n'est pas fait ou pas mené par leurs représentants départementaux. La Saône et Loire pourrait bien figurer sur cette liste.

Plus localement, c'est un déchainement qui entoure le flou entrenu par Gilles Platret autour de la candidature de Valérie Pécresse et d'Eric Zemmour. Toutes les oppositions ont joué de communiqué sur communiqué pour dénoncer ses prises de position mais aussi et surtout à demander aux élus de la majorité municipale à "prendre leur courage à deux mains".

L.G