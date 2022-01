AVIS DE DECES - Madame Simone BERGERON née FUMEY

CHALON-SUR-SAÔNE, CHAMBÉRY, - VARENNES-LE-GRAND



Sylvie et Jean-Pierre,

Pierre et Françoise, ses enfants et leurs conjoints ;

Guillaume et Biying, Nicolas et Elodie, François et Audrey, Lise, Simon,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Rose et Alix,

ses arrière-petits-enfants ;

Marcel et Solange Bergeron, son beau-frère

et sa belle-sœur ;

Ghislaine Pelletier, sa nièce ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone BERGERON

née FUMEY

survenu le 14 janvier 2022,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées vendredi 21 janvier 2022 à 15 heures en la Salle de Cérémonies 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles et plaques.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Maurice

décédé en 1994

et son fils,

Yves

décédé en 2013.

Et remercie les infirmières libérales des Aubépins pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Simone repose à la chambre funéraire Roc'Eclerc à Saint-Rémy.