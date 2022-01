FERROVIAIRE - 307 M€ seront investis pour la modernisation et 100 M€ pour la maintenance du réseau en Bourgogne-Franche-Comté en 2022.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce soir, Jérôme Grand, Directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté SNCF Réseau, Michel Neugnot, Premier Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Fabien Sudry, Préfet de Bourgogne-Franche-Comté, ont présenté les grands chantiers prévus cette année sur la région et les grands enjeux de SNCF Réseau, en termes de sécurité, de régularité, de fret ou d’innovations. 307 M€ seront investis pour la modernisation et 100 M€ pour la maintenance du réseau en Bourgogne-Franche-Comté en 2022.

En complément des 100 M€ consacrés chaque année à la maintenance quotidienne du réseau, SNCF Réseau investira 307 millions d’euros pour la modernisation du réseau en Bourgogne-Franche-Comté en 2022, dont 123 millions d’euros, soit 40 %, cofinancés notamment par l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et l'Union Européenne. Ces investissements représentent 31 chantiers de plus d'un million d'euros. Les objectifs des travaux sont :

• offrir aux clients une infrastructure performante, plus fiable, et une meilleure qualité de service ; • faire circuler plus de trains tout en garantissant la sécurité du réseau.

115,5 m€ investis dans les gRands chantiers de modernisation de la voie en Bourgogne-franche-comté en 2022

Pour assurer les circulations ferroviaires en toute sécurité, des travaux d'entretien et de rénovation de la voie ferrée sont programmés et réalisés régulièrement.

En effet, les voies ferrées ont une durée de vie limitée. Les conditions climatiques, les circulations, le tonnage des trains, la fréquence de passage et la vitesse déforment les rails et le ballast avec le temps. On retire alors les rails, les traverses et le ballast usagés pour les remplacer par des éléments neufs.

 Ligne à grande Vitesse Paris / Lyon - Modernisation de la voie sur la Ligne à Grande Vitesse Paris- Lyon entre sambourg et châtel-gerard (89) - du 4 avril au 31 août 2022 - 45,4 M€

 Ligne Paris-Lyon - Modernisation de la voie entre Les Laumes et BLaisy-Bas (21) - du 7 mars au 26 juin 2022 - 13,7 M€

 ligne de nevers (58) à chagny (71) - Modernisation de la voie entre chagny et montchanin (71) - du 28 février au 23 octobre 2022 - 8,3 M€

 Zone de triage de perrigny-gevrey (21) - Modernisation de la zone de triage - du 14 février au 11 septembre 2022 - 7 M€

 ligne paris-lyon - Modernisation de la voie à malain (21) - du 1er août au 24 décembre 2022 - 6,3 M€

 ligne de moret-veneux-les-sablons à lyon-perrache - Modernisation de la voie entre mars-sur- allier (58) et villeneuve-sur-allier (03) - du 28 février au 16 avril 2022 - 5,9 M€



 ligne paris-est à mulhouse - Modernisation de la voie entre genevreuille et la côte (70) - du 10 janvier au 6 juin 2022 - 5,8 M€



 ligne paris-lyon - Modernisation de la voie à chalon-sur-saône (71) - du 21 mars au 24 décembre - 5,4M€

 ligne paris-lyon - Modernisation de la voie à pacy-sur-armançon (89) - du 12 septembre au 22 octobre 2022 - Coupure des circulations les week-ends du 24-25 septembre et 1er - 2 octobre - 2,6 M€

 ligne paris-lyon - Modernisation de la voie en gare de saint-Julien-du-sault (89) - du 28 février au 10 avril 2022 - coupure des circulations les week-ends du 19-20 mars et 26-27 mars - 2,3 M€

 ligne de clamecy à nevers - Modernisation de la voie entre nevers et clamecy (58) - du 21 février au 3 avril 2022 - 1,9 M€

 raccordement de belfort - Modernisation de la voie à belfort (90) - du 1er mai au 10 juillet 2022 - 1,9 M€

 ligne de paray-le-monial à montchanin - Modernisation de la voie à Montceau-les-Mines - 25 juillet au 28 août - 1,9 M€

