Chalon-sur-Saône : ‘Les copains du mercredi’ changent de crèmerie

La photo du jour d’info-chalon.com

Tous les mercredis, une douzaine de joyeux lurons, se retrouvent pour casser la croûte. Une occasion pour eux de se retrouver et d’échanger les infos de la semaine et les envies des uns et des autres.

Ces épicuriens dans l’âme ont dorénavant élu domicile au BHV (Bar de l’Hôtel de Ville), Place de la Mairie à Chalon, où Grégory Mercey, le gérant de l’établissement, leur propose une cuisine traditionnelle fait maison de qualité!

Petit clin d’œil de bon rétablissement à Raphael, le roi de Koh-Lanta absent car actuellement en convalescence.

J.P.B.