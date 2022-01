Après deux années au ralenti, les spectacles font leur retour à la Billebaude

Bruno Fabris a ouvert son restaurant en 1985, avec l'ambition d'en faire aussi un lieu culturel. C'est ce qui l'a poussé à le baptiser « La billebaude », un endroit où, dans le roman de l'écrivain bourguignon Henry Vincenot, « on peut faire des choses au hasard des rencontres». Puis en 1986, ce passionné de musique à décidé d'organiser des spectacles divers et variés dans son établissement, en alternant entre concerts, soirées théâtre, lectures de contes et conférences

Malheureusement, ces deux dernières années, la COVID l'a contraint à revoir ses ambitions à la baisse et à limiter sa programmation à la période estivale, qui permet une installation des artistes en extérieur. Mais cette année, il espère fortement que le contexte sanitaire permettra à son « Bistro'Culture » de retrouver son rythme de croisière, avec la programmation d'une dizaine de spectacles. Car, il ne reste plus que deux années à Bruno Fabris avant de faire valoir ses droits à la retraite, et il souhaite bien en profiter pour dit-il «finir comme il a commencé».

La saison 2022 de la Billebaude a débuté dimanche dernier avec le groupe Loue River, deux guitares et une voix, qui jouent une musique sans frontière et intemporelle,

Dimanche prochain, à 17 heures, ce sera au tour des « Soutiens Georges » de se produire à la Billebaude. Ce groupe, composé du guitariste et chanteur Claudius Vedrine et du contrebassiste Benoît Keller, connaît très bien la Billebaude, puisqu'il y a joué son premier concert en 1988, et y est revenu en 2019. Les deux artistes proposent un répertoire puisé, comme le laisse deviner le nom de leur groupe, dans l’œuvre de Georges Brassens, avec des classiques, mais aussi des airs moins connus et … beaucoup d'humour.

Quant à la suite, Bruno Fabris est en train de travailler dessus et il a accepté de communiquer quelques informations à Info-Chalon.com.

Si tout se passe bien, la Billebaude devrait donc accueillir prochainement Nicolas Pallot, pour deux dates. Pour la première, il nous racontera une histoire, ponctuée de chansons, sur Bourvil. La seconde, concernera le chanteur Renaud. Et ce sera une « sortie de résidence », c'est à dire que ce spectacle sera joué pour la première fois. Et ce sera à la Billebaude !

Après cela, ce sera au tour du groupe « Wath the folk » qui fera vivre (…ou revivre) aux spectateurs les principaux courants musicaux populaires des États-Unis, de la fin du 19ème siècle à la fin des années 1970.

Pour réserver des places pour le concert des « Soutiens Georges » ou pour en savoir plus sur les autres spectacles : Bruno Fabris au 06 80 45 48 73 ,

Attention : le nombre de places est limité