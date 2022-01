Au lycée du Gast-Dumorey, les enseignants constatent avec amertume la fermeture officielle d'une formation unique en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de la communauté enseignante du Lycée du Gast - Dumorey

Mercredi 19 janvier, une délégation des personnels du lycée du Gast-Dumorey a été reçue par Mme Charret-Godard, vice présidente de région, en présence de Mme Pahlavan, directrice de cabinet de Mme la présidente de région, M. Limacher, directeur général adjoint, Mme Vayrou, secrétaire générale du rectorat de Dijon, M. Petitjean, son adjoint, M. Marmot, DRAFPIC (délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue ) et M. Delacroix, proviseur du lycée du Gast-Dumorey. Pour rappel, la région est en charge des lycées et de leurs infrastructures et responsable de la carte des formations.

Les mêmes arguments que ceux ayant été donnés lors de la 1ère rencontre avec M. Ben, DASEN, ont été avancés : le CAP COBA ne serait pas assez « innovant »,le béton ne serait pas l’avenir, les taux de remplissage et d’insertion de ce CAP seraient insuffisants, ce que les personnels du lycée contestent. La décision de fermeture était semble-t-il prise depuis longtemps . Nous le regrettons avant tout pour nos élèves futurs qui voient l’offre de formation en CAP se réduire encore .

La fermeture sera entérinée par le CTA (comité technique académique) le 25 janvier.

Nous avons alerté de nombreux élus au niveau local, départemental et régional. Nous remercions les 3 élus qui ont répondu à nos sollicitations et qui nous ont soutenus :

Mme Mercier, sénatrice, qui a interpellé la rectrice concernant cette fermeture.

M. Martin, président du Grand Chalon, qui a interpellé la rectrice et la Présidente de région concernant cette fermeture.

Mme Untermaier, députée, qui a interpellé le ministre de l’Education Nationale et la Présidente de région concernant cette fermeture.

Nous remercions également les plus de 3000 personnes qui ont signé la pétition en ligne soutenant le maintien de cette filière.

Nous remercions tous les élèves, parents, enseignants, citoyens qui nous ont apporté leur soutien. Cette décision reste incompréhensible et douloureuse pour tous.