Deux victoires et deux défaites pour le Saint Rémy Tennis de Table

- Pour sa toute première en R1, l'équipe, privée de Théo testé positif au Covid et remplacé par Yvann, affrontait Dijon (19-16-15-13). Défaite 8-6 avec malgré tout quelques regrets. Lilian fait 2,5 pts en réalisant un gros match sur le 16, mais s'incline à la belle sur le 15. À noter l'énorme double avec Timo où les San-Rémois s'imposent 3/1 sur la paire la plus forte.

Tom fait 2 pts, s'incline logiquement sur le 19. Le tournant de la rencontre a certainement été le double Tom/Yvann perdu à la belle en ayant 5 balles de match...

Timo fait 1,5 pts, en ayant sorti notamment un set improbable face au 19 remporté 27-25. Il s'incline sur le 16, qui a été le 8e point de Dijon.

Yvann, en difficultés physiquement, n'a pas pu résister en simple, et est passé proche du double avec Tom. Un bon état d'esprit général et beaucoup de combativité pour les 4 joueurs, on retiendra du positif pour cette 1ère.

- En R3, l'équipe remporte un match marathon 10-4 face à Semur-Montbard (12-12-11-10). Belle performance des 4 joueurs qui réalisent un meilleur résultat qu'en phase 1 où ils l'avaient emporté 8-6. 3,5 pts pour Max qui ne flanche jamais et rester impérial.

Tony réalise une très belle rencontre en faisant 2,5 pts. Très appliqué, il confirme sa motivation des dernières semaines et a montré un tout autre visage qu'au match aller.

De même pour Coco, qui fait 2 pts et a montré un niveau bien supérieur par rapport au match dernier, il revient au top !

Enfin 2 pts pour le guerrier Bastien, qui a travaillé toute la nuit avant de jouer la rencontre. Avec des matchs à rallonge accrochés, il a donné son corps à la table et s'est battu jusqu'au bout. L'équipe commence sur une très bonne note dans son objectif de montée !

- En D1, le SRTT affrontait une très solide équipe de Chalon (15-12-10-9), et s'incline logiquement 13-5. À noter la superbe journée de Denis qui fait 3 pts et a montré un très bon niveau de jeu, avec une perf à 12 à la clef.

Julien fait 2 pts, avec notamment une belle perdue, et réalise dans l'ensemble une belle rencontre.

Ensuite, Thomas P. ne gagne pas de match mais à noter sa très belle performance face au 15 où il remporte 2 sets !

Enfin, Nath a eu plus de difficultés face à des joueurs largement mieux classés. À noter tout de même un bon double perdu 3/1.

- En D3, la nouvelle équipe a soigné ses débuts avec une très belle victoire 15-3 contre Montchanin (5-5-5-5). Carton plein pour Joshua, qui n'a pas eu de difficultés.

Belle soirée pour Ivane, qui gagne tous ses matchs pour sa première en équipe !

3,5 pts pour Tom L. qui lui aussi pour sa 1ère, a montré un joli niveau et un bon état d'esprit.

Enfin, 2,5 pts pour Thomas V., qui en supersub a ajouté sa pierre à l'édifice ! De belles promesses pour les rencontres à venir, et bravo à nos 2 jeunes qui sont en plein progrès !