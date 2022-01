AVIS DE DECES - Madame Monique ROCHET née CLEAU

OSLON, CHALON-SUR-SAÔNE, SAINT-MARCEL



Gérard Rochet, son époux ;

Dominique et Dominique Rochet,

Martine et Jacques Morel,

Didier et Béatrice Rochet,

ses enfants et leurs conjoints ;

Annabelle, Romuald, Gaëtan, Paul-Emile, Candice,

ses petits-enfants chéris

et leurs conjoints ;

Landon, Audrey, Eloïse, Ainsley, Mila-Rose, Lou,

ses arrière-petits-enfants adorés ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Madame Monique ROCHET

née CLEAU

Retraitée du Journal de Saône et Loire en service de nuit

survenu le samedi 22 janvier 2022, à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 28 janvier 2022 à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

Monique repose à la chambre funéraire ROC ECLERC à Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel soignant du service cardiologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône et les infirmières de la Villeneuve de Saint-Marcel pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.