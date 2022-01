La Dictée du Rotary aura bien lieu samedi 5 février à Fragnes-La Loyère

L’édition 2022 de la Dictée du Rotary se déroulera bien le samedi 5 février à partir de 14h 30 à la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère. Après avoir écouté la dernière intervention du premier ministre Jean Castex et du ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, les organisateurs, à savoir le rotary-club Chalon Saint-Vincent et la mairie de Fragnes-La Loyère, ont en effet décidé de maintenir la manifestation à la date initialement prévue. Bien évidemment dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Si vous souhaitez y participer il vous faudra donc vous munir des incontournables pass vaccinal et masque de protection.

Trois millions d’illettrés

La Dictée du Rotary est une opération organisée au niveau national, chaque année depuis 2012, comme son nom l’indique, par le Rotary, en vue de sensibiliser les Français à la lutte contre l’illettrisme. Trois millions de personnes, soit 9 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant et scolarisée en France métropolitaine, sont en situation d’illettrisme. C’est-à-dire, bien que scolarisées, n’ayant pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.

Au profit de PEL’MEL

Pour cette sixième édition, la quatrième en partenariat avec la mairie de Fragnes-La Loyère, rien de changé. Deux textes seront à nouveau proposés à la réflexion des tout jeunes et des moins jeunes. L’un réservé aux enfants (CM1 - 5e) et l’autre destiné aux adolescents et aux adultes. L’inscription est entièrement gratuite, mais il sera possible de faire un don au profit de PEL’MEL, association chalonnaise, qui depuis plus d’un quart de siècle, forte d’une cinquantaine de bénévoles, lutte contre l’illettrisme.

La dictée est anonyme. Seuls les noms des gagnants seront révélés. Car bien sûr il y aura des gagnants, qui emporteront des livres. N’ayez pas peur du Covid et venez passer un bon moment... On vous attend donc le samedi 5 février à la salle du Bicentenaire, située 114 rue du Bourg, dès 14 heures pour les inscriptions et à 14 h 30 pour le début de la dictée.



Gabriel-Henri THEULOT